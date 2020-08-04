Причина возгорания на данный момент устанавливается.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 3 августа в 13:05 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме на улице Парковой в поселке Бабаи."К месту происшествия были направлены три отделения службы спасения с Основянского и Новобаварского районов города Харькова. На момент прибытия пожарных дом почти полностью был охвачен пламенем на площади 140 кв.м. Также огонь перекинулся на хозяйственную постройку, расположенную рядом, а также на сарай соседнего двора. Общая площадь пожара составила около 200 кв.м", - сообщили в службе спасения.Пожар был полностью ликвидирован спустя пять часов после вызова.