Харьковским выпускникам, получившим на внешнем независимом оценивании 200 баллов, будут вручать денежные премии.

Об этом 3 августа на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.По ее словам, в течение трех последних лет Харьков лидирует по количеству 200-балльных результатов по ВНО. В частности, в 2020 году на счету детей - 31 наивысший показатель.- Только в физико-математическом лицее №27 обычно насчитывается не менее десяти выпускников, которые получают по 200 баллов. В этом году есть девочка - выпускница 27-го лицея, которая получила 200 баллов и по физике, и по математике, - рассказала Ольга Деменко.Она подчеркнула, что Харьков - первый город в Украине, где выступили с «премиальной» инициативой. Соответствующее решение планируется принять на ближайшей сессии городского совета. Тогда же будет озвучен размер вознаграждения.