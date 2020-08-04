В тайных уголках души отдельные хозяйки уверены, что макароны – весьма не полезный, но зато относительно вкусный и быстрый способ заморить червячка. Утверждение в некотором роде верное – если покупать макаронные изделия из мягких сортов пшеницы и варганить из них простой гарнир. Если же потратить на выбор и приготовление чуть больше времени, то блюдо станет в тысячу раз полезнее и вкуснее.

Какие макароны покупать

Что приготовить

Мясное блюдо: котлеты

Гарнир: вермишель

Закуска: греческий салат

Десерт: запеканка

Напиток: кисель

Чтобы накормить и приятно удивить гостя, хозяйке не обязательно полдня убиваться на кухне. Достаточно всего лишь выбрать правильный товар и творчески переосмыслить рецепт.Макароны могут быть какого угодно размера и формы, но просто обязаны содержать муку из твердых сортов пшеницы. Она – источник правильных углеводов, которые не повисают лишним грузом на талии и не заставляют кишечник бурлить и булькать. Такие продукты содержат легкоусвояемые белки, которые дают строительный материал клеткам, и ненасыщенные жирные кислоты, которые прогоняют лишний холестерин и помогают сохранить эластичность кожи.Перманентно худеющим важно знать, что в продукте присутствует клетчатка, которая стимулирует работу кишечника и сплавляет лишние килограммы, а также так называемые медленные сахара, которые гасят припадки волчьего голода. Завершает картину впечатляющий набор витаминов и микроэлементов, в который входят кальций, калий, фосфор, магний, железо, витамины группы В.Из макарон можно организовать полноценное застолье из нескольких блюд и даже кисель на запивку. Все дело в том, что к ним подходят практически все овощи, фрукты, а также мясо, рыба, яйца и кисломолочные продукты. Даже банальная щепотка ароматных трав, добавленная в воду во время кипения, способна дать на выходе нечто нетривиальное. Экспериментировать можно бесконечно, каждый раз получая новое блюдо.Предлагаем свой вариант комплексного обеда на основе макарон. Вряд ли кого-то можно удивить супом с лапшой или вермишелью, а вот борщ наверняка поразит воображение.Отвариваем полкило говядины (не менее полутора часов), достаем, остужаем, режем и отправляем обратно в бульон. Готовим на подсолнечном масле заправку из небольшой свеклы (около 200 г), 1 ч. ложки уксуса и 2 ст. ложек томатной пасты. Отдельно обжариваем нашинкованные луковицу и небольшую морковку. 150 г цветной капусты потрошим на соцветия и замачиваем в соленой воде. В бульон бросаем пару порезанных картофелин, а когда закипит – полстакана макарон. Через 5 минут сваливаем в кастрюлю овощи, кипятим еще 10 минут. Под финал добавляем пару зубчиков чеснока, соль, перец и зелень.Зарубежные хозяйки очень любят блюда из макаронных изделий в сочетании с мясным фаршем, получая то лазанью, то каннеллони, то макароны по-флотски. Но какой украинский стол без котлет? Их и будем готовить.Отвариваем 200 г макарон (можно использовать вчерашние). Жарим нашинкованный лук (200 г), смешиваем с макаронами и пытаемся сделать полученную массу однородной при помощи ножа, мясорубки или толкушки. Добавляем 100 г фарша, два яйца, специи по вкусу, вымешиваем и лепим котлеты. Можно готовить в пароварке или жарить в сухарях как обычные.Это классический гарнир, поэтому многим кажется, что изобрести что-нибудь оригинальное весьма сложно. А вот и нет. Достаточно, например, их не варить, а... жарить.Растапливаем на сковородке 30 г сливочного масла, высыпаем туда 300 г тонкой вермишели и обжариваем две-три минуты до красивого золотистого цвета. Вливаем стакан воды, солим и держим на огне до испарения влаги, постоянно помешивая. Вливаем еще стакан воды, повторяем процедуру. Выкладываем на тарелку, посыпаем тертым сыром. Да, и не забудьте посолить.Если кому-то покажется, что макароны «утяжеляют» закуски, не верьте глазам своим. Они лишь подчеркивают вкус составляющих. А в случае с греческим салатом еще и не позволяют овощам сильно течь, как это бывает при использовании классического рецепта.Отвариваем 300 г рожек или еще чего-нибудь макаронного, оставляем стекать. Режем 250 г помидоров черри пополам, 200 г феты кубиками, смешиваем с 3 ст. ложками оливкового масла, соединяем с рожками, солим, перчим.Не волнуйтесь: никто не предлагает молочную вермишель а-ля детский садик. Вашему вниманию и желудку – сладкая запеканка с творогом.Отвариваем 200 г макарон, сливаем воду. Перемешиваем 300 г творога, 3 яйца, 2 ст. ложки сахара и столько же сметаны. Смешиваем массу с макаронами и заполняем форму, смазанную сливочным маслом. Выдерживаем в духовке минут сорок при температуре 175 градусов, делим на порции в охлажденном состоянии.Блюда из макаронных изделий могут быть представлены даже киселем, который, безусловно, станет гвоздем обеденной программы.Моем 200 г сухофруктов, замачиваем их в 3 литрах кипятка на пару часов, варим в той же воде до готовности. Отвариваем 100 г макарон, оставляем стекать. Компот процеживаем и опять доводим до кипения. Вливаем разведенные в холодной воде 4 ст. л. крахмала. В готовый кисель добавляем макароны, полтора стакана сахара, щепотку соли и доводим до кипения. Можно добавить сливки.