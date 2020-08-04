В Департаменте образования прокомментировали рекомендации Госпродпотребслужбы по работе учебных заведений в новом учебном году.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, среди них - масочный режим для родителей, замеры температуры, дезинфекция, уборка, соблюдение дистанции, использование больших площадей для занятий.- Если каждая школа хорошо подумает над этим вопросом, то может изменить график перемен. Например, в первых классах в одно время перемена, во вторых - в другое. Можно изменить графики питания, чтобы дети не пересекались в столовой. Проводить больше занятий на свежем воздухе, в больших помещениях, например, методических кабинетах или актовых залах. Также в разное время начинать уроки - кто-то приходит на 8:00, кто-то на 8:45. Если этим вопросом серьезно заняться, можно принять оптимальные меры, которые бы обеспечили безопасность детей, - сообщила Ольга Деменко.По ее словам, в городе и так много лет работают над вопросом здоровья и безопасности школьников. Во всех школах введена охрана за счет городского бюджета, в школах и детсадах установлены тревожные кнопки. В большинстве школ работает система видеонаблюдения, ежегодно учебные учреждения подключаются к автоматической пожарной сигнализации.- Надеюсь, что с 1 сентября школы, наконец, заработают, потому что дети соскучились по школе, а учителя - по детям, - отметила директор департамента.