Команда Юлии Светличной – самая мощная демократическая сила на Харьковщине, которая объединяет людей, имеющих положительный опыт управления регионом. Так депутат Харьковского городского совета Игорь Черняк прокомментировал в программе «Точка зрения» на «Телеканале р1» свое решение баллотироваться в мэры Харькова от этой политической силы.

У Харькова есть запрос на новую мощную команду

За 15 лет Харьков не построил ни одной школы

Можно ли победить коррупцию в Харькове?

Новому мэру достанутся старые коммуникации

– Да, я сделал такое заявление. И хотя еще не началась официальная предвыборная кампания и момент получения соответствующего статуса – дело будущего, безусловно, важно показать присутствие политической воли и дать понять, что судьба города не может решаться в соревновании под названием «Кто повесит больше бордов».Необходимо говорить о концепции, о проблемах и путях их решения и, конечно же, о развитии города. Я баллотируюсь на должность городского головы, чтобы реализовывать определенную программу, чтобы произвести реальные изменения в нашем городе. А мой опыт в качестве депутата Харьковского городского совета показал, что изменения должны быть системными, а не точечными. Ситуация, в которой сейчас находятся Харьков, область и Украина, нуждаются в эффективных – не радикальных, но достаточно жестких – изменениях.– Во-первых, сегодня это самая мощная демократическая сила на Харьковщине. Во-вторых, эта команда объединяет людей, которые имеют определенный положительный опыт управления регионом. Чтобы реализовывать какие-то цели, необходимо прежде всего иметь четкое видение, определенный план, а также команду людей, которые понимают, как это сделать. Собственно, на данный момент команда Светличной, которая находится в процессе формирования, может владеть такими качествами.– У Кернеса действительно имеется поддержка, но это определенная поддержка. Основная проблема Харькова и избирателей, которым не очень нравится Геннадий Адольфович, в том, что на протяжении долгого времени просто не было альтернативы. Многие не ходили на выборы, потому что «и так понятно, что победит Кернес». Многие харьковчане не видели среди оппонентов Кернеса кандидатов, которые предлагали ли бы для города концепцию развития, пути решения проблем и так далее. Собственно, мы идем на выборы, чтобы показать, что такая альтернатива в городе есть, что она реальна – команда компетентна и способна менять город к лучшему.Нынешний Кернес и тот, что был лет пять назад, – это два разных Кернеса. Пять лет назад он полностью контролировал город. Все – начиная от центра и заканчивая околицами – находилось под его непосредственным контролем. Сейчас рядом с ним есть команда, но он уже не очень понимает, то с этой командой происходит. Например, в ходе одного из моих выступлений как депутата горсовета по поводу закупок продуктов для Харьковского зоопарка по космическим ценам я понял, что Кернес и сам удивлен, что в его «царстве» такое происходит. На сегодняшний день многое вышло у него из под контроля. Директора департаментов, чиновники играют в свою игру, и каждый пытается где-то отщипнуть, откусить для себя. Потому город и не развивается.Кернес и его команда не могут предложить сегодня ничего нового. Один парк, второй, третий... Но мы не видим мощного развития инфраструктуры, не видим решения транспортной проблемы (речь идет о многоуровневых развязках), не видим решения коммунальных проблем. Нет действенной концепции по поводу жилого фонда – а это одна из ключевых проблем, которая волнует жителей города. На все эти вопросы у Кернеса и его команды ответов нет. У него есть те аргументы, которые работают уже десять лет – обновленные парки, скверы, фонтаны с обезьянками, скамейки, урны. Однако это уже пройденная история.Я считаю, что сегодня у города есть запрос на новую мощную команду и на видение Харькова будущего.– Наш избиратель – активный харьковчанин, который планирует жить в городе с развитой современной инфраструктурой, с определенным уровнем комфорта и защищенности. И в данном контексте важно говорить о социальной защищенности, потому что на сегодня это в компетенции городской власти, в том числе, создание надлежащих условий в роддомах, поликлиниках, больницах, детских садах и т.д. На все это у города есть деньги, и тот избиратель, который хочет адекватной жизни в Харькове, – это и есть наш избиратель, на которого мы рассчитываем и за поддержку которого будем бороться.– Считаю, что это возможно. Собственно, реформа децентрализации существенно изменила баланс сил. Сейчас значительная часть средств остается в городе, и городская власть самостоятельно может решать, на что их тратить. Если раньше за каждым чихом нужно было ехать в Киев – согласовывать, выбивать и так далее, то сегодня город, депутаты горсовета, городской голова решают, куда направить средства.И здесь важно правильно расставить приоритеты, что нам более необходимо – очередной фонтан с обезьянками или нормальные больницы, красивая гранитная плитка или новые трамваи и троллейбусы, три миллиона цветов или нормальные условия в больницах.Приоритеты нынешней городской власти хорошо видны. Мы же выходим из другой концепции. Что касается команды Юлии Светличной, то я вижу, какие проекты реализованы в области на протяжении тех лет, когда она была главой области. Строились и реконструировались объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, амбулатории, больницы и пр. В городе мы такого обновления не видели. Сколько школ было построено за последние 15 лет в Харькове за бюджетные средства? Ноль! Вот вам и весь ответ. И если кто-то скажет, что денег нет, отвечу: надо просто перестать «пилить». Если навести порядок с коммунальными предприятиями, с коммунальным имуществом, раздачей земли – это и есть тот ресурс, который можно использовать на пользу всех жителей города.Например, на протяжении десяти лет в Харькове процветала кооперативная схема раздачи земли, когда просто кусочками нарезались наиболее лакомые участки и раздавались под строительство друзьям, родственникам и т.д. По оценкам Генпрокуратуры, убытки по этой схеме составляют более 4 млрд 300 млн гривен. Это, образно говоря, 45 новых школ, построенных с нуля. Город мог получить за эти деньги 45 новых школ, но земля просто разошлась по частным рукам.Мы не говорим о каких-то красивых проектах, мы говорим о том, где взять ресурс, который можно направить на развитие города.– Борьба с коррупцией – безусловно, задача правоохранительных органов. Сегодня на этом манипулируют политики, обещая, разбрасываясь фразами типа «придет весна – будем сажать». Две весны прошло – никого не посадили. Правоохранительные органы, несмотря на то что их сегодня очень много – НАБУ, ГБР и т.д. – работают неэффективно. Собственно, отсутствие ответственности и стимулирует коррупцию.В Харькове несколько иная проблема. Она заключается не в том, что правоохранители не борются с коррупцией, а в том, что отдельные руководители на местном уровне ее возглавляют. И ключевая задача городской власти – изменить ситуацию. В схемах, которые работали и продолжают работать в городе, есть конкретные бенифициары. Если мы возьмем ту или иную фирму, всегда можно проследить определенную задокументированную связь между данной фирмой, получающей подряды, и руководителем одного их департаментов, который эти подряды раздает; между фирмой, которая занимается реализацией электронных билета в городе, и конкретными чиновниками горсовета. Все это лежит на поверхности. И то, что правоохранители не расследуют такие вещи – проблема правохранительных органов и в целом общегосударственная беда. Но то, что это необходимо и возможно изменить на примере одного городского совета, – однозначно.– На протяжении пяти лет мы систематически публикуем исследования, касающиеся всех сфер. Это касается и земли, и коммунальных предприятий, использования других городских ресурсов – допустим, продажи недвижимости по заниженным ценам. Это касается участия в торгах конкретных фирм и реализации глобальных проектов – таких, например, как Е-ticket. Проект выглядит классно, как современная, полезная для города концепция, но из него «торчат чьи-то уши». Вот ключевая проблема.И так происходит с огромным количеством городских проектов. Допустим, «Бюджет участия» – очень модная тема, которая пришла к нам из Европы, когда люди могут, объединившись, подавать свои предложения в городской совет. Горожане голосуют и выбирают лучшие идеи, которые получают финансирование из городского бюджета, а потом реализуются. И тут мы видим, что при реализации проектов возникают определенные проблемы. Изначально была одна концепция, а горсовет, департаменты реализовали совершенно иную. Современные, мощные инициативы в конце концов становятся очереднойкормушкой для чиновников.– Нельзя говорить о каком-то одном позитивном опыте, потому что все города развиваются по-своему и у каждого есть свои проблемы, свои недостатки. Но моя позиция – можно посмотреть, что реализуется в других городах и определенные отраслевые программы использовать.Скажем, есть интересные примеры развития транспортной инфраструктуры в Виннице, Львове. В том же Киеве, например, на протяжении трех лет есть возможность бесконтактной оплаты проезда в метрополитене карточкой. И на протяжении этих трех лет я и на сессии поднимал вопрос, и обращения писал: давайте реализует такую идею в харьковском метро.Кроме того, есть много идей, которые можно перенимать не только в Украине, но и в городах Европы и мира. В частности, как сделать то же метро более удобным, более комфортными для пассажиров... Это простые вещи, уже кем-то реализованные – нужно просто взять и сделать. Но мы видим, и это большая проблема, что у нынешней городской власти просто нет желания что-то делать. Власть существует в своем мирке, будучи уверенной, что все делает правильно.– Отопительный сезон – это то, что находится на поверхности. Большая проблема, с которой столкнется не только новый городской голова, но и прежний, если его переизберут на следующий срок. Огромное количество долгов у города, миллиардных долгов коммунальных предприятий, которые непрерывно растут. Долги по зарплате перед работниками коммунальных предприятий. То, что сейчас происходит в Харьковском метрополитене, когда людям по несколько месяцев не выплачивают зарплату, – это кризис управления. То же – с сотрудниками ХТС, которые выходили на митинги, забастовки. Это системная проблема. А ведь есть еще кредитные истории – например, на всеми любимом парке Горького висит просто колоссальная сумма кредита. И все это время выплачиваются только проценты, тело кредита не гасится.Возникает ощущение, что основная концепция управления нынешней городской власти – после нас хоть потоп. Действующая команда локальные проблемы решает, а концептуальные оставляют на потом: кто придет, тот пусть и разбирается – с долгами, с сетями и прочими вопросами. На самом деле разобраться с проблемами можно, если есть соответствующая целевая программа.Что такое целевая программа? Это когда мы понимаем, вот протяженность тепловых сетей города полторы тысячи километров, изношенность их составляет 80%, и просчитываем, сколько километров тепловых сетей на протяжении какого периода времени необходимо переложить. Получаем сумму и идем конкретно по графику – допустим, 50, 70 или 100 километров в год на протяжении пяти–семи лет. И мы проблему системно решаем. Или, например, в районах, где централизованное теплоснабжение неэффективно и нецелесообразно, предлагаем людям альтернативу, и эту проблему тоже решаем. При чем не так, как у нас принято – за счет жителей, – а за счет города. И для этого должна быть целевая концепция, которая прописывается вместе со специалистами, с профессионалами в этой сфере.Следующая задача – найти финансирование. А найти его на самом деле очень просто – это то, о чем мы с вами говорили: все, что может попадать в бюджет, должно попадать в бюджет, а не в карманы чиновников. Например, город продает землю – официально, все проходит через сессию, средства идут в бюджет. Но когда мы сравнили стоимость одного гектара в Харькове и в других городах, то выяснилось, что в Харькове один гектар стоит почти вдвое дешевле, чем в Днепре и Кривом Роге, и в полтора раза дешевле, чем в Виннице. Ну извините, рыночные цены на землю в Харькове и Виннице даже сравнивать неприлично. Вот когда все лазейки будут перекрыты, появится возможность финансировать городские программы.Все говорят о проблеме с тепловыми сетями, все знают, что каждый год при подключении отопления происходит коллапс. Чтобы этого не было, нужна целевая программа по тепловым сетям. У нас же ее нет, зато есть целевая программа по зоопарку.То есть это вопрос приоритетов. У команды, с которой я иду на должность городского головы, совершено другие приоритеты, иные идеи развития города. Это не значит, что начатые проекты не нужно дофинансировать и реализовывать. Но глобальные приоритеты на дальнейшее развитие должны быть другими. Они должны быть обращены к простому харьковчанину, который имеет право жить в комфортном и безопасном городе.– На заявления в мой адрес во время сессий, в том числе и от господина Кернеса, я реагирую спокойно. Он мне дважды обещал персональную клетку в Харьковском зоопарке, например, но это все от дефицита аргументов. Когда человеку нечего сказать по сути, он переходит на личности, обиды, каламбуры. На сессиях горсовета и в публичной жизни я всегда стараюсь апеллировать фактами, цифрами, говорить профессионально и по сути, не переходя на личности. Я пять лет работал в горсовете и поднимал вопросы, которые волнуют харьковчан, поэтому продолжу работать в том же контексте.