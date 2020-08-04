Статистика дорожно-транспортных происшествий показывает, что наибольшее количество ДТП, связанных с засыпанием водителя, происходит ранним утром. Это подтверждает и врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

По его словам, ранним утром у человека остро начинает проявляться сонливость, накопленная за ночь. Самым опасным временем суток для вождения он назвал период после четырех утра. Полуэктов напомнил, что во время вождения водитель находится в состоянии напряжения, что только ухудшает общее состояние человека при сонливости.Врач рекомендует делать остановки для того, чтобы восстановить силы. У сомнолога также есть полезный лайфхак, который можно применить, если остановку делать никак нельзя. Он рекомендует жевать жвачку.