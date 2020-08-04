Соревнования по триатлону «Iron Way» состоялись 2 августа в Харькове.В этом году на «Iron Way 70.3» зарегистрировались 300 индивидуальных участников, а на «Iron Way Relay» - 41 команда.
Троеборцы должны были проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Стартовали они на пляжно-развлекательном комплексе «Акважур», а финишировали в Пятихатках.
По итогу соревнований среди мужчин лучшие результаты показали:
1. Александр Хадыко (4:02:36);
2. Святослав Цветков (4:07:11);
3. Евгений Славный (4:12:48).
Тройка лидеров среди женщин выглядит следующим образом:
1. Наталья Мацупко (4:46:18);
2. Елена Жушман (4:51:55);
3. Анастасия Романец (4:52:14).
В командном зачете победили:
1. «Chameleon» (3:56:11);
2. «Chameleon» (3:57:40);
3. «Догони» (3:59:28).
С остальными результатами можно ознакомиться здесь.