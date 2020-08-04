Суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры к предпринимателю.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, хозяйственный суд Харьковской области вернул государству земельный участок водного фонда стоимостью свыше 22 миллионов гривен."При изучении состояния законности в сфере земельных отношений Лозовской местной прокуратурой установлено нарушение требований ст. 93 Земельного кодекса Украины и ст. 34 Закона Украины «Об аренде земли». После того как закончился срок действия договора аренды земельного участка, предприниматель не вернул его в собственность государства. Площадь участка, расположенного на территории одного из сельских советов Близнюковского района, составляет 110 га", - сообщили в прокуратуре.