На прошлой неделе, 30 июля, в государственном учреждении «Покровская исправительная колония (№17) осужденнын отметили Международный день дружбы (International Day of Friendship).

Празднование этого дня было установлено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН №65 /275 от 3 мая 2011 года. Праздник посвящен друзьям и близким людям, которые всегда поддержат и не оставят в беде.Начальники отделений социально-психологической службы рассказали осужденным историю происхождения праздника и зачитали стихотворные поздравления с Днем дружбы. Также осужденные имели возможность поздравить друг друга теплыми словами и выразить поддержку, сообщает пресс-служба Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.Начальник учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что, несмотря на лишения свободы, лица, находящиеся в учреждении, не лишены возможности общаться с друзьями и заводить новые знакомства. Помощь друзей наряду с помощью близких и родственников является неотъемлемой составляющей успешной адаптации к жизни на свободе.