В Министерстве здравоохранения прогнозируют новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине с октября по апрель.

Как заявил в ходе брифинга главный санитарный врач Виктор Ляшко, тенденции распространения коронавируса в мире не являются позитивными: в Европе начинается вторая волна заболеваемости.По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.— И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля, — отметил Ляшко.Он рассказал, что сейчас больницы первой и второй волны справляются с нагрузкой, но министр здравоохранения подготовил поручение облгосадминистрациям подготовить фонд больничных коек для пациентов с COVID-19 и гриппом.— Мы должны быть готовы: мы должны подвезти кислород к койкам, мы должны обеспечить противовирусными препаратами, индивидуальными средствами защиты. Мы должны быть готовыми, пока у нас есть время, — сказал он.