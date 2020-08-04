Аномально теплая зима и жара в начале июля не нанесли глобальный ущерб урожаям Харьковщины.

Опасения у аграриев вызвал лишь ливень ночью 13 июля. Об этом в эфире программы "Тема дня" рассказал директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Сергей Прокопченко.Он сообщил, что урожайность ранних зерновых в этом году на 7,2 центнеров с гектара выше показателей предыдущего года. Поздние зерновые, по прогнозу департамента, также покажут высокую урожайность. Наилучшие результаты показали Чугуевский, Красноградский, Валковский и Великобурлукский районы. Богодуховский - лидер по скорости сборки: район уже закончил жатву.Также Сергей Прокопченко добавил, что от пожаров на полях в области пострадали 75 гектаров урожая. Аграрии потеряли в огне около 550 тыс грн.