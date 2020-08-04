Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.Об этом пишет Громадське.
- Что касается спецсредств, я инициировал этот вопрос. Я считаю, что необходимо там иметь хотя бы газовые баллончики, рассматривался такой вариант как шокеры, он обсуждался достаточно активно, но не могут работники Укрзализныци ими пользоваться, потому что такие спецсредства разрешены только полицейским, а использовать газовый баллончик это лучше, чем не использовать ничего вообще, - заявил министр.
Как известно, в ночь на 1 августа в поезде Киев-Мариуполь уголовник хотел изнасиловать женщину. Подозреваемого зовут Виталий Рудзько.
Позже в УЗ заявили, что уволят в связи с инцидентом проводника вагона, начальника поезда, инструктора поездных бригад, старшего мастера вагонного депо резерва проводников и заместителя начальника Мариупольского вагонного депо.