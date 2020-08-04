32-летнему мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, 2 августа врачи "скорой" сообщили в полицию о том, что в квартире одного из домов по улице Гарибальди они обнаружили тело мужчины без признаков жизни.Прибыв на место следователи обнаружили на теле 56-летнего владельца квартиры многочисленные гематомы и признаки насильственной смерти."Во время проведения розыскных мероприятий работники Московского райотдела полиции 3 августа установили лицо, причастное к совершению преступления. Правонарушителем оказался сын погибшего. Установлено, что в ночь с 31 июля на 1 августа между мужчинами возник конфликт по поводу чрезмерного употребления спиртных напитков отцом, в ходе которого сын избил его. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - сообщили в ведомстве.Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 7 до 15 лет.