Движение трамваев №23 и 26 по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 9:00 до 20:00 в среду, 5 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на подстанции «Южкабель».В это время трамваи будут курсировать так:разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р»;парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг «602 м/р».