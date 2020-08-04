С начала года Слобожанская таможня передала на рассмотрение в суд 512 дел о нарушении таможенных правил на сумму 14,2 миллиона гривен. В частности, в июне на рассмотрение суда передано 63 дела на сумму 1,9 миллиона гривен.

По результатам рассмотрения дел в течение первого полугодия нынешнего года судом принято решение о конфискации непосредственных предметов нарушения таможенных правил на сумму 2,8 миллиона гривен и наложено штрафов на сумму 4,7 миллиона гривен. Взыскано штрафов на сумму 452 тысяч гривен, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.В июне по результатам рассмотрения дел судом принято решение о конфискации предметов нарушения таможенных правил на сумму 431 тысяча гривен и наложено штрафов на сумму 720 тысяч гривен. Взыскано штрафов почти 90 тысяч гривен. Работа продолжается, говорят на таможне.