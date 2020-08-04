Президент Украины Владимир Зеленский «очень деликатно» разграничил для главы МВД Арсена Авакова у кого в этой стране полномочия главы государства, а кто должен заниматься обязанностями министра.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.Чиновник соглашается с тем, что у Авакова есть влияние в окружении президента Зеленского, а иногда он вообще пытается перетянуть на себя обязанности главы государства.— Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность, — рассказал советник Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям.Аваков, по словам Подоляка, понял, что Владимир Зеленский пришел на длительное время.— Потому что невозможно (эффективно работать), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента, — сказал советник председателя ОП.20 мая Владимир Зеленский дал несколькочасовую пресс конференции по случаю года своего президентства. Тогда же президент и заявил о том, что Аваков не является его кумиром, но он - мощный министр.Через несколько дней после такого заявления стало известно о том, что двое полицейских из Кагарлыка изнасиловали женщину и пытали ее и еще одного мужчину. В частности, в изнасиловании и пытках подозревают начальника сектора криминальной полиции и оперуполномоченного полиции.29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка, в которой приняли участие около 100 человек. При чем вооруженные люди приехали из Винницы и Киева.После этого в Верховной Раде начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Среди прочих, под документом тогда подписались депутаты из "Голоса" и "Слуги народа".5 июня проект постановления зарегистрировали в парламенте. Однако парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности, по состоянию на 10 июня, документ еще не получил.