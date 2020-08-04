По состоянию на 4 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрирован 3 101 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 5 861 подозрение на COVID-19, из которых 4 092 случая подтверждено. Под подозрением остаются 84 человека, из них 78 - жители Харькова. Также за это время 2 291 пациент выздоровел, 134 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 4 августа в Украине зафиксирован 1061 новый случай COVID-19. Всего в Украине - 74 219 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 1 764 человека умерли, 40 613 - выздоровели.