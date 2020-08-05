В Харьковской области задолженность по зарплате на 1 июля составила 468,5 млн грн, что 2,1%, или на 9,7 млн грн, больше, чем на начало июня.

Как сообщили в облстате, задолженность перед работниками экономически активных предприятий увеличилась на 5% и на 1 июля составила 185 млн грн.Основная часть невыплаченной зарплаты приходится на промышленные предприятия – 62,9% от общей суммы, или 116,7млн.грн.Зарплату своевременно не получили 10,7 тысячи человек.Наибольшая задолженность приходится на предприятия Харькова – 139,8 млн грн.