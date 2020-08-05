Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль (Прищепу) до 15 сентября 2021 года за допинг.

Об этом сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.Кроль отстранили от соревнований на 20 месяцев, с 16 января 2020 года до 15 сентября 2021 года.Также аннулированы все результаты Кроль, начиная с 16 января 2020 года, включая конфискацию любых титулов, наград, медалей, очков и призовых и денежных вознаграждений.Спортсменка согласилась с наказанием и отказалась от права на заслушивание в Дисциплинарном трибунале.