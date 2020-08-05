В Министерстве охраны здоровья планируют оптимизировать предоставление экстренной медицинской помощи. В каких случаях скорая приедет на вызов, а в каких – диспетчер отправит к семейному врачу, выяснял «Вечерний Харьков».

Очередная попытка «узаконить» экстренность

У семейных врачей больше возможностей?

Медики приедут через десять минут

Скорую придется ждать 20 минут

Когда отправят к семейному врачу

Субъективные ощущения пациента не в счет

По словам первого заместителя министра охраны здоровья Ирины Садовьяк, в Украине почти 70% карет скорой помощи опаздывают на вызовы. То есть две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой скорой помощи. Это очень плохие показатели, а посему в МОЗ решили оптимизировать предоставление экстренной медицинской помощи. Чтобы бригада выезжала оперативно, ведомством разработаны алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов.Как рассказал «Вечернему Харькову» директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, когда вводился термин «экстренная помощь», речь шла о том, что в Украине, как и во всем мире, будет создана мощная сеть первичной помощи – семейных врачей, которые будут заниматься профилактикой целого ряда заболеваний.– То есть любой заболевший человек в первую очередь должен звонить своему семейному врачу и озвучивать жалобы. А еще лучше, если семейный врач будет наблюдать пациента все время – с момента знакомства до естественных причин. Если это, допустим, гипертоник или эпилептик, он с утра выпьет таблеточку и будет спокойно жить – с полной самоотдачей, физически и умственно активно и так далее. А экстренная служба будет выезжать на «утонул», «повесился», «ножевое ранение», «огнестрельное», «ДТП», – поясняет Виктор Забашта.К этому страна идет уже семь лет, но люди все равно звонят не семейному врачу, а в скорую.– Семейные врачи зачастую не идут на вызов. Хотя у них больше возможностей – в поликлиниках есть лаборатории, диагностические центры, они могут обследовать человека и назначить ему плановое лечение, – говорит Виктор Забашта. – Резко сбивать человеку внезапно подскочившее давление не рекомендуется. А делать это регулярно – тем более плохо. Лучше заниматься профилактикой – не допускать приступов, состояния гипертонического криза, повышения сахара и так далее. Этой работой должна заниматься первичка. А на деле по-прежнему занимаемся мы.И вот Минздрав предпринимает очередную попытку «узаконить» именно экстренную помощь.– Дай Бог, чтобы оно работало, – говорит Виктор Забашта. – Если это снимет часть нагрузки с нашей службы – конечно, хорошо, но при условии, что останется финансирование. А если часть денег уйдет на то, чтобы первичка обслуживала эти вызовы… Но пока первичка себя не зарекомендовала. Она должна была начать этим заниматься с первого дня, как ее основали…Чтобы врачи могли эффективнее оказывать помощь, в министерстве решили поделить причины вызова на четыре категории.Критическое состояние больного, требующее немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мероприятий, — скорая приедет в течение десяти минут.– Это, прежде всего, уличные вызовы – в случаях потери сознания на улице, ДТП, ножевого или огнестрельного ранения, повешения, утопления. Все это экстренные вызовы, – приводит примеры Виктор Забашта.К этой же категории, которая отличается высокими показателями смертности, отнесли клиническую смерть, обструкцию дыхательных путей, возникновение политравмы.Экстренный вызов — скорая приедет в течение 20 минут. К этой категории относятся потенциально серьезные состояния, требующие быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложной транспортировки. Показатели смертности здесь немного ниже, но опасность для жизни и здоровья остается критической.– Это вызовы на дом, если человеку стало плохо с сердцем, или у него острая боль в животе, или приступ астмы и так далее, – уточняет Виктор Забашта.Не экстренные вызовы при состояниях, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента. Речь идет о необходимости оказания медицинской помощи, например, при обострении хронических заболеваний. Допустим, при почечных колики. Показатели смертности тут низкие или нулевые. Такие вызовы будут направляться на первичное звено, а если это невозможно, на вызов поедет бригада, не задействованная в предоставлении помощи по вызовам первой и второй категорий.Непрофильные вызовы.– Например, повышение температуры, повышение давления, – перечисляет Виктор Забашта.В этом случае бригада скорой помощи не выезжает, пациент может получить консультацию по телефону или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.По словам Виктора Забашты, все это деление весьма условно.– Если, допустим, у человека резко повысилось давление, и он вызвал скорую, это можно рассматривать как экстренный случай, но если он по одному и тому же поводу вызывает бригаду каждый день, об экстренности речь уже не идет, – считает Виктор Забашта. – Бывает, что астматики вызывают по несколько раз в неделю: «Введите мне такой-то препарат, чтобы стало легче».Экстренный у вас случай или можно подождать приема у семейного врача, определяет диспетчер, опираясь на алгоритмы действий, а не на субъективные ощущения пациента.– Человек звонит по номеру 103, и диспетчер экстренной медицинской помощи в процессе разговора выясняет, посылать к нему бригаду или переадресовать вызов на поликлинику, то есть семейному врачу, – поясняет Виктор Забашта. – Все диспетчеры имеют медицинское образование, как минимум фельдшерское. К тому же они работают по протоколам, – объясняет Виктор Забашта.