В харьковском ФК "Металлист 1925" выявлены случаи заболевания коронавирусом. Председатель наблюдательного совета клуба Сергей Стороженко находится на лечении в больнице.

На прошлой неделе, 29 июля, ФК "Металлист 1925" получил результаты ПЦР-тестирования на выявление коронавирусной инфекции сотрудников клуба и персонала команды. Как сообщает пресс-служба клуба, результаты пяти тестов оказались положительными. В связи с этим 30 июля, сразу после возвращения из Николаева, остальные футболисты, тренеры и персонал команды в экстренном порядке прошли дополнительное ПЦР-тестирование, результаты которого стали известны вечером 1 августа. Абсолютно все результаты были отрицательными, поэтому команда продолжила готовиться к матчу Первой лиги против одесского "Черноморца" (игра состоялась 3 августа вечером, когда номер уже был сдан в печать).Сотрудники клуба с положительными результатами тестов пока находятся на самоизоляции, их состояние здоровья удовлетворительное. Госпитализирован председатель наблюдательного совета клуба Сергей Стороженко. Его лечение и состояние здоровья контролируют специалисты.