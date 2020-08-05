Домашнюю обувь нужно выбирать в соответствии с покрытием пола в помещении. Далеко не везде, к примеру, рекомендуется ходить босиком.

Многие из нас предпочитают ходить по дому босиком, особенно в теплое время года, так как это рождает приятные ощущения. Однако известный вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что хождение босиком по твердому полу не рекомендуется, так как это может спровоцировать болезнь под названием пяточная шпора. Она же возникает из-за неправильного выбора домашней обуви на толстой кожаной подошве, которая не амортизирует нагрузку.Иногда для удаления пяточной шпоры или плантарного фасциита (заболевание, обусловленное воспалительно-дегенеративными изменениями плантарной (подошвенной) фасции) приходится прибегать к помощи хирургов, но чаще болезнь лечится ударно-волновой терапией. Проще не допустить ее вовсе. Если в доме жесткое покрытие пола вроде плитки, бетона или линолиума, надо иметь тапочки с тонкой подошвой.Если же в квартире древесное или паркетное покрытие, то риск пяточной шпоры намного ниже. В любом случае, ходить босиком лучше в теплое время года или при наличии в доме теплых полов. Особую осторожность следует соблюдать диабетикам - для них опасна обувь с плоской подошвой, их стопы должны перекатываться.