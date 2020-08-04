Продукция находилась в нежилых помещениях, расположенных в городе Изюм.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, во время обысков, проведенных 4 августа в торговых павильонах и складах Изюма, изъято около 50 000 пачек сигарет, в том числе изготовленных на территории так называемой "ДНР", а также сигареты россыпью, табак, устройства для изготовления поштучно сигарет в домашних условиях и табак для кальянов."Изъятая продукция направлена для проведения экспертных исследований. Следственные действия продолжаются, устанавливается круг лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления и решается вопрос об уведомлении о подозрении", - сообщают в ведомстве.