По словам нардепа, у людей накопилось много вопросов, требующих реакции властей.

4 августа народный депутат Украины Юлия Светличная встретилась с представителями громады Краснограда и Кегивевки, а также местными аграриями, предпринимателями и сельскими председателями.Как сообщила нардеп на своей официальной странице в Facebook, у людей накопилось множество вопросов к властям."Частый вопрос, который слышу: что будет завтра? Люди хотят чувствовать заботу государства и иметь уверенность в достойном завтра. Им так обещали. Работу, достойную зарплату, доступ к качественному образованию и медицине, а предпринимателям - поддержку, взвешенную налоговую политику и разумное отношение к товаропроизводителю", - рассказала Светличная.По словам депутата, люди обеспокоены ухудшением уровня жизни и отсутствующей коммуникацией с властью."Наверное, заняты более важными делами ... Люди терпеть долго не будут", - подчеркнула нардеп.