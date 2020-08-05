Организаторов работы казино ждет штраф до 680 000 гривен.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в рамках открытого ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыски в заведениях на проспекте Юбилейном и Московском, которые, согласно данным ведомства, вели незаконную деятельность.В результате мероприятий изъято 20 игровых автоматов и 770 гривен.Если вина участников "бизнеса" будет доказана, то их ждет наказание в виде штрафа в размере от 340 000 до 680 000 гривен.