35-летний военнослужащий организовал схему незаконного сбыта боеприпасов и огнестрельного оружия.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, в ходе досудебного расследования полицейские задокументировали факт продажи мужчиной боеприпасов и 4 августа правоохранители задержали злоумышленника.Во время проведения обыска по месту жительства 35-летнего военнослужащего, следователи обнаружили 4 электродетонатора, 2 корпуса ручных гранат РГД-5, взрыватели к ручным гранатам, ружье и патроны калибра 5,45 мм.В настоящее время следственные действия продолжаются. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы