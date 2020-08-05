Министерство здравоохранения назвало очень напряженной ситуацию с коронавирусом в Харьковской области: за сутки в регионе выявили 146 случаев заболевания, из них 133 — в Харькове.Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мне кажется, что там очень напряженная ситуация. Я прошу обратить на это внимание местную власть, — отметил он.
По его словам, Ровенская и Харьковская области рискуют попасть в менее благоприятную эпидемическую зону и столкнуться с необходимостью ужесточить карантин.
Степанов сообщил, что в указанных областях превышены показатели по динамике заболеваемости.
5 августа в Украине был установлен антирекорд заболеваемости коронавирусом: за сутки диагноз подтвердили у 1271 человека, 914 пациентов выздоровели, 24 умерли.