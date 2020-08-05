Половина украинцев негативно относится к введению дистанционного образования из-за пандемии коронавируса. Среди основных проблем, с которыми столкнулись семьи из-за онлайн-обучения, – снижение успеваемости детей и плохая интернет-связь.

В ходе опроса, проведенного в начале июля Центром Разумкова вместе с Фондом "Демократические инициативы", полностью поддержали введение дистанционного обучения в школах в марте-мае 2020 года 9,9% опрошенных, скорее поддержали – 22,4%, всего – 32,3%. Скорее не поддержали дистанционное обучение 25,1%, категорически не поддержали – 24,6%, всего – 49,7%. Затруднились с ответом 18%.Из-за введения дистанционного обучения семьи столкнулись с такими проблемами:– снижение успеваемости – 26,1%;– недостаток внимания учителей к потребностям детей – 21,6%;– плохое качество домашней интернет-связи – 21,3%;– недостаточность или отсутствие оборудования для онлайн-обучения – 19%;– формальный подход учителей к дистанционному обучению – 16,1%;– чрезмерная загруженность детей заданиями – 13,3%;– недостаточная загруженность детей заданиями – 5%;– никаких проблем не возникло – 5,5%.Опрос проводился с 3 по 9 июля, было опрошено 2022 человека возрастом от 18 лет и старше по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.