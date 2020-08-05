Министерство охраны здоровья обновило списки стран красной и зеленой зон по распространению коронавирусной инфекции в мире в соответствии с новыми правилами. Они опубликованы на сайте Минздрава.

В страны зеленой зоны попали Украина, Беларусь, Великобритания, Греция, Египет, Италия, Португалия, Словения, Таиланд, Турция, Хорватия, Швеция, Эстония и другие.В красной зоне оказались Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Нидерланды, Польша, Россия, США, Франция, Черногория, Чехия и другие.С 1 августа введена новая классификация. Страны попадают в красную зону в том случае, если не соответствуют одному из двух критериев:– число новых случаев коронавируса на сто тысяч населения за последние 14 дней не должно превышать аналогичный показатель в Украине;– прирост числа инфицированных за последние 14 дней превышает прирост за предыдущие 14 дней на 20% и больше.Ранее учитывалось только количество новых заболевших на сто тысяч населения.По новым правилам люди, которые приезжают в Украину из красной зоны, должны либо пройти самоизоляцию в течение 14 дней, либо в течение суток сдать ПЦР-тест, либо предоставить результаты уже готового теста, сделанного не позже чем за 48 часов до пересечения границы. При въезде из стран зеленой зоны никаких ограничений нет.Список стран красной и зеленой зон будет обновляться раз в неделю.