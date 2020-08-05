Во время карантина все центры предоставления административных услуг осуществляют прием заявителей исключительно по предварительной регистрации в электронной очереди.

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, предварительно зарегистрироваться на прием можно на сайте ЦПАУ или обратившись в колл-центр по тел.:. Все граждане, которым по каким-то причинам не удалось предварительно зарегистрироваться, могут обратиться непосредственно в центр, где администраторы помогут им записаться и проведут консультацию.Директор департамента отметила, что заявителей принимают во всех 11 центрах предоставления административных услуг. Ежедневно к ним обращаются от 3 до 4 тыс. человек.с 9:00 до 18:00;с 9:00 до 20:00;с 9:00 до 16:45.Также два центра на Гимназической набережной, 26 и на пр. Тракторостроителей, 144 работают и по субботам - с 8:00 до 15:45.Виктория Китайгородская отметила, что во всех центрах предоставления административных услуг заявители могут воспользоваться электронным паспортом «Дія». Больше всего эта услуга востребована при получении готового результата, но также электронным паспортом можно воспользоваться при подаче документов.- Хочу напомнить, что большое количество таких популярных услуг, как справки о регистрации места проживания, о составе семьи можно получить в электронном виде через Портал электронных сервисов города Харькова. Мы видим, что все больше людей пользуются электронными сервисами, - отметила директор департамента.