Средняя зарплата в Харькове за июнь составила 10 тыс. 63 грн., что на 12% больше, чем в мае.Об этом сообщили в облуправлении статистики.
Зарплаты по отраслям распределились так:
- информация и телекоммуникации – 20 тыс. 434 грн;
- сфера госуправления, обороны и обязательного социального страхования – 17 тыс. 25 грн;
- сфера добывающей промышленности и разработки карьеров – 16 тыс. 834 грн;
- финансовой и страховой деятельности – 14 тыс. 427 грн;
- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13 тыс. 32 грн;
- строительства – 12 тыс. 217 грн;
Меньше всего зарплата в отрасли организации питания – 5 тыс. 612 грн.