Средняя зарплата в Харькове за июнь составила 10 тыс. 63 грн., что на 12% больше, чем в мае.

Об этом сообщили в облуправлении статистики.Зарплаты по отраслям распределились так:- информация и телекоммуникации – 20 тыс. 434 грн;- сфера госуправления, обороны и обязательного социального страхования – 17 тыс. 25 грн;- сфера добывающей промышленности и разработки карьеров – 16 тыс. 834 грн;- финансовой и страховой деятельности – 14 тыс. 427 грн;- поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 13 тыс. 32 грн;- строительства – 12 тыс. 217 грн;Меньше всего зарплата в отрасли организации питания – 5 тыс. 612 грн.