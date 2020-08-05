Об этом сообщает харьковский Телеграм-канал.

«С понедельника в Харькове могут закрыть метро и ТРЦ‼ Харьковская область 6 дней подряд демонстрирует превышение показателей уровня заболеваемости и динамики заболеваемости.Из 146 сегодняшних заболевших по всей области, 133 - из Харькова. Поэтому в пятницу на заседании центральной комиссии ТЭБ и ЧС Харьков может оказаться в зоне более жесткого карантина.В случае, если Харьков окажется в красной карантинной зоне, то в городе могут запретить работу общественного транспорта, ТРЦ, ресторанов, кафе, учебных заведений и детских лагерей»,- сказано в сообщении канала.