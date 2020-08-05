Соответствующий договор подписали в Департаменте градостроительства и архитектуры областной администрации.Как сообщает «Харьковский антикоррупционный центр», Департамент градостроительства и архитектуры Харьковской ОГА заключил соглашение с ЧАО "Проектный и научно-исследовательский институт" Харьковский Промстройниипроект" по разработке проекта консервации усадьбы Шидловских.
Согласно соглашению, в институте разработают документацию на неотложные ремонтно-реставрационные работы памятника архитектуры национального значения. Стоимость разработки документов обойдется бюджету в 766 тысяч 900 гривен