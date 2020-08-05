Если вовремя не остановить глобальное потепление, от повышения мировой температуры может погибнуть множество людей, пишет британская газета The Guardian, ссылаясь на результаты научного исследования Национального бюро экономических исследований США.

Резкое глобальное потепление станет причиной опустошения в бедных странах с жарким климатом, люди там будут бороться с невыносимыми условиями жизни, но большинство рискует потерпеть поражение в этой борьбе.Экономические потери от «климатического кризиса» станут настолько масштабными, что на себе это почувствуют и самые богатые страны.Если мир и в дальнейшем не будет принимать меры для противодействия повышению мировой температуры, то к концу века глобальная смертность возрастет на 73 смерти на 100 тысяч человек. Этот показатель почти равен совокупному количеству погибших от всех инфекционных заболеваний, включая туберкулез, ВИЧ / СПИД, малярию, желтую лихорадку и тому подобное.В исследовании были использованы глобальный набор данных об уровне смертности и мировой температуры, чтобы увидеть, как они связаны между собой. Была собрана информация о причинах смертности, таких как тепловые удары, а также данные о повышении количества сердечных приступов во время тепловой волны.- Очень многие пожилые люди умирают в результате косвенных воздействий тепла. Это похоже на ситуацию с COVID-19, где в группе риска находятся люди с уже имеющимися проблемами со здоровьем и пожилые люди. Если у вас есть проблемы с сердцем и целыми днями вы страдаете от жары - это может представлять угрозу, - говорит один из соавторов исследования Эмир Джина.Больше всего пострадают бедные страны, которые расположены в самых теплых частях мира. Несмотря на то, что мировая температура уже начинает подниматься, таким странам как Гана, Бангладеш, Пакистан и Судан, угрожают даже 200 и больше смертей на 100 тысяч человек. Интересно, но уровень смертности в таких государствах как Норвегия и Канада, значительно уменьшится, ведь снизится количество людей, умирающих от холода.- Богатые государства смогут противодействовать повышению смертности среди населения, тогда как менее развитые страны будут беззащитными перед угрозой. Печально, но жертвами станут именно те люди, которые почти никак не влияли на изменение климата, - добавляет соавтор исследования.Огромные тепловые волны в течение последних лет перекинулись на США, Европу, Австралию, Индию, а 2020 год стал одним из самых жарких за всю историю.Мир в среднем нагрелся примерно на один градус после начала массовой индустриализации, а это стало причиной сильных тепловых волн, пожаров и наводнений.- Вполне вероятно, что результаты исследования могут стать реальностью, и тогда мир будет вынужден прибегать к резким действиям, таким как массовое переселение людей, - добавляет Эмир Джина.После коллапса в системах здравоохранения, вызванного COVID-19, трудно спрогнозировать, что произойдет, когда начнется еще и «климатический кризис». Именно поэтому мир должен адекватно оценить риски и сделать все необходимое, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, резюмирует газета.