Неавторизованная пищевая добавка полиакрилата натрия выявлена в супах быстрого приготовления, которые экспортировались из Украины в Болгарию.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.Производитель супов - ООО "Кухарь" (ул. Березовская 1, поселок Березовское, Дергачевский р-н, Харьковская обл). Сообщение о добавке из Болгарии поступило 17 июля.В случае выявления указанного груза, операторы рынка обязаны обратиться в управления Госпродпотребслужы в Харьковской области.