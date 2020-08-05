Об этом сообщили в Северо-Восточном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний.

3 августа в учреждениях «Диканевская исправительная колония (№12)» и «Харьковский следственный изолятор» по одному осужденному приняли участие во внешнем независимом оценивании знаний - тестировании по иностранному языку (английский). Ученики справились с заданиями в отведенное для этого время.Экзамены проводились с учетом всех мер безопасности во время карантина. Замечаний от ответственных за проведение ВНО не поступало.