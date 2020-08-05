По состоянию на 5 августа в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 3 234 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 6 032 подозрения на COVID-19, из которых 4 237 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 87 человек, из них 82 - жители Харькова. Также за это время 2 340 пациентов выздоровели, 136 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 августа в Украине зафиксован 1271 новый случай коронавируса. Всего в Украине - 75 490 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 1 788 человек умерли, 41 527 - выздоровели.