В Первомайском 4 августа состоялись похороны бывшего первомайского городского головы, почётного гражданина города Виталия Денисова.Как сообщает Первомайская Слобожанка, Виталий Денисов скончался после тяжёлой болезни.
Виталий Григорьевич Денисов родился 13 июня 1948 года в селе Михайловка Первомайского района Харьковской области. Закончил исторический факультет Харьковского Национального государственного университета имени А. М. Горького (ныне Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина), а также факультет рисунка и живописи Московского университета искусств.
Был назначен начальником штаба республиканской ударной стройки европейского значения Первомайского химкомбината. По окончании строительства комбината был переведён на должность директора среднего профессионально-технического строительного училища №29, где проработал с 1984 по 1987 год. Уже за два года работы добился того, что СПТУ №29 стало одним из лучших училищ в Советском Союзе.
Избранный председателем Первомайского поселкового совета, добился присвоения посёлку городского типа Первомайский статуса города областного значения. Четырежды избирался мэром города. Почётный гражданин города. Член Международного Союза писателей. Почётный писатель Харьковской организации Национального союза писателей Украины.
Участник многих международных слётов и фестивалей писателей и художников. Представлял свои полотна на выставках членов Национального союза художников Украины, на городских, областных, республиканских, международных выставках и фестивалях.