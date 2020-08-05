Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в связи со взрывом в Бейруте Украина готова предоставить всю необходимую помощь Ливану.

Об этом он заявил на заседании правительства 5 августа.По словам Шмыгаля, специальный отряд спасателей готов вылететь в страну в любое время.- Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением о предоставлении необходимой помощи … и нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент. Насколько я знаю, сейчас продолжается заседание правительства Ливана, они будут принимать решение о том, какого типа помощь им нужна, - отметил премьер.Напомним, 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв. По официальной версии, во время сварочных работ на складе от искры сдетонировало более 2700 тонн селитры.По последним данным, погибли в результате ЧП более ста человек, около 4000 пострадали, десятки находятся в критическом состоянии.Страны ЕС, в частности Израиль, а также США, Великобритания, Катар, Турция и другие выразили готовность помочь Ливану.