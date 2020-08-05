В пгт Печенеги в водохранилище существенно превышен уровень кишечной палочки.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.По результатам санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания пляжа пгт Печенеги на Печенежском водохранилище, обнаружено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (21000 при норме не более 5000 на литр). Купание в этом водоеме не рекомендуется.Также остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания на пляже «Комсомольский» на пруду вблизи пгт Кегичевка, в пгт. Красноград на р. Берестовой, на городском пляже Изюма и на Безлюдовском водохранилище в Харькове.