Віцепрезидент Палати регіонів Ради Європи та народний депутат України провела онлайн-зустріч з Конгресом регіональних влад Ради Європи.Народний депутат України Юлія Світлична провела онлайн-зустріч з представниками Конгресу регіональних влад Ради Європи, в рамках якої обговорила питання співпраці у сфері підтримки бізнесу і регіональних проектів, а також моніторингу прийдешніх виборів.
"Як віцепрезидент Палати регіонів, ініціюю посилення регіональної співпраці, активізацію взаємної підтримки бізнесу під час пандемії та посилення взаємодії з європейськими фінансовими інституціями.
Окрема розмова - про прозорість та законність політичних процесів під час майбутніх місцевих виборів в Україні. Запросила колег з РЄ до моніторингу цього процесу насамперед у Харківській області.", - підкреслила народний депутат.
Нагадаємо, що з жовтня 2016 року Юлія Світлична є віцепрезидентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Також нардеп входить до Моніторингового комітету і складу Бюро Конгресу, в якому представлені члени Палати місцевих влад і Палати регіонів.