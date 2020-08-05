В связи с пандемией коронавирусной болезни украинцам может быть закрыт свободный въезд в страны Европейского Союза как минимум до конца сентября.

Европейский Союз не откроет границы одномоментно для всех стран, отметила в эфире Obozrevatel TV вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. По ее словам,о границах ведется индивидуальный диалог со странами ЕС.– Это будет постепенный процесс, – сказала вице-премьер. – Учитывая то, что весь мир ожидает второй волны коронавируса (возможно, это будут определенные региональные вспышки), то ранее конца сентября о системности говорить сложно.Отслеживать информацию о режиме въезда можно по интерактивной карте на официальном сайте Министерства иностранных дел.