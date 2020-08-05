По версии полиции, мужчина совершил преступления сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 4 августа в полицию обратилась мать 15-летнего парня. Она заявила, что неизвестный мужчина развращал ее сына. В тот же день сотрудники полиции установили, что к этому преступлению причастен ранее судимый 47-летний житель города Краснограда. Уже во время расследования полицейские получили информацию о том, что, преступление сексуального характера человек совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего."В ходе досудебного расследования установлено, что 47-летний мужчина в течение почти 10 лет знакомился со своими жертвами через интернет и действовал по одной схеме. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями. Имеющие психологические навыки, он налаживал с ребятами дружеские отношения, а через некоторое время постепенно начинал разговоры на сексуальные темы. После чего договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия", - заявили в ведомстве.Следователям Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителя.