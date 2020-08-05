Показатели индекса реализованной продукции за январь - июнь 2020 снизились на 16,6% по сравнению с тем же периодом в 2019 году.

Согласно данным Главного управления службы статистики, индекс реализованной продукции в Харьковской области за первое полугодие 2020 года составил лишь 83,4%, по сравнению с показателями 2019 года , что составляет более 16 миллиардов гривен недополученного дохода.Так, более чем на 20% упали доходы добывающей и перерабатывающей промышленности, которая учитывает показатели производства продуктов питания, машиностроения, текстильного производства, деревообрабатывающих предприятий, химической промышленности и прочих отраслей. Кроме того, более чем на 3% упали доходы поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха.Единственная отрасль, демонстрирующая положительную тенденцию - водоснабжение, канализация и обращение с отходами. По сравнению с 2019 годом доходы этих предприятий выросли на 25%.