Областная взрослая инфекционка заполнена - там на лечении находятся 240 больных.

Об этом сообщил и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА Геннадий Бондарчук.- За вчера в области проведено 1959 исследований на COVID-19. Учитывая увеличение количества исследований, у нас большее количество положительных тестов, чем на прошлой неделе. Сейчас мы выявляем больше бессимптомных случаев. Это люди, которых тестируют из-за того, что они были в контакте с больными. У этих пациентов нет проявлений заболевания, однако они являются носителями вируса, - объяснил Геннадий Бондарчук.Несмотря на то, что большинство больных с коронавирусной болезнью лечатся дома на самоизоляции, областная инфекционная больница переполнена.- На сегодня в областной инфекционной больнице находятся 240 пациентов. В реанимации, рассчитанной на 12 человек, сегодня находятся 10 пациентов, один из них - на инвазивной поддержке, другие - в кислородной маске, - уточнил Геннадий Бондарчук.Учитывая такую загруженность учреждения, больных будет принимать детская больница, которая находится рядом.- На территории детской больницы подготовлен отдельно стоящий корпус, в котором есть 50 боксированных палат, где могут размещаться 150 пациентов. Туда завезены в течение последней недели 100 точек доступа кислорода. То есть, там могут находиться 100 пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, - сообщил руководитель департамента здравоохранения.Также он отметил, что сейчас рассматривается проект по созданию второго реанимационного отделения во взрослой инфекционке. Оно будет рассчитано на 20 коек.- Ждем согласования проекта, чтобы как можно быстрее начать работы и к осенне-зимнему периоду уже иметь готовое отделение, - сказал Геннадий Бондарчук.