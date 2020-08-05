5 августа члены постоянной комиссии по вопросам социальной защиты и здравоохранения Харьковского городского совета заслушали информацию о работе Департамента служб по делам детей.

Как сообщила после заседания заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана-Горбунова Рубан, в каждой районной администрации есть комиссия оперативного реагирования, которая выезжает к семьям, если поступает информация о ребенке, что он находится в тяжелых условиях. В ее составе работают представители службы по делам детей, полиции, райадминистрации, врачи-педиатры, которые могут на месте дать оценку ситуации и принять необходимое решение.Светлана-Горбунова Рубан отметила, что комиссиям почти каждый день приходится реагировать на подобную информацию. За последнее полугодие более 150 детей были изъяты из семей, и в последние годы их количество только растет.- Каждый год мы изымаем детей из семей больше, чем в прошлом году, но мы берем на себя такую ответственность. Помещаем этих детей в больницы, отправляем в санатории, в один из приютов, которые работают в городе и области, чтобы решить судьбу ребенка, можно ли его вернуть или нужно изымать из семьи и предоставлять статус ребенка, который потерял родительское попечение. Это большая повседневная работа службы, которая занимается защитой прав детей, - сообщила вице-мэр.Также Светлана-Горбунова Рубан рассказала, что актуальной является проблема психологического насилия над детьми, когда ребенок страдает от того, что родители используют его в своих целях. Например, во время развода, когда делят между собой ребенка и даже не думают о его страданиях.- К сожалению, не всеми родителями усвоена философия относительно их обязанностей, ответственности по отношению к ребенку. Поэтому нам бы очень хотелось, чтобы в семьях складывались такие отношения, которые бы работали в пользу ребенка, и наша служба в этом вопросе много работает, - отметила заместитель городского головы.Она подчеркнула, что для решения этой глобальной проблемы государство должно наладить работу служб по делам детей и предоставить им возможность иметь достаточное количество специалистов, которые могли бы приходить в такие семьи, работать с ними и оказывать необходимую помощь. По словам заместителя городского головы, повышать штрафы для таких семей не совсем целесообразно, ведь людям, которые живут за порогом бедности, нечем их платить.Светлана-Горбунова Рубан отметила, что если человек стал свидетелем жестокого обращения с детьми, то может обратиться в информационно-диспетчерскую службуили позвонить в органы исполнительного комитета, которые занимаются этим вопросом. Телефон Департамента служб по делам детей: