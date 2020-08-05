С 1 августа режим карантинных ограничений зависит от того, в какую зону – красную, зеленую, желтую или оранжевую – попадает регион. Соответствующие рекомендации разработало Министерство охраны здоровья.

В зависимости от ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах (районах) устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. По словам лава МОЗ Максима Степанова, уровень определяется автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждается Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).Карантинный режим будут ужесточать или ослаблять с учетом того, в какой зоне находится та или иная область. Критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются неизменными:– загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19 (не более 50%);– среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА (не менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней);– коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19 (не более 11%);– показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 (не более 10%).Если нет превышения этих показателей по установленным ранее нормам, область пребывает в зеленой зоне и не требует усиления карантина. Если показатели меняются на протяжении пяти дней, то цвет эпидбезопасности будет изменен и карантин усилен.Какие же ограничения предусмотрены в разноцветных зонах?В общественных зданиях и транспорте – маска или респиратор; при проведении массовых мероприятий – не больше одного человека на пять квадратных метров; заполненность в кинотеатрах и театрах – 50%; перевозка пассажиров только на местах для сидения.Запрещается: посещение заведений социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.Запрещается: деятельность заведений размещения (хостелы, турбазы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановая госпитализация в больницах; работа спортзалов, фитнес-центров, заведений культуры; прием новых смен в детских лагерях; ограничения для массовых мероприятий – один человек на 20 кв. м и не больше 100 человек.Запрещается: работа общественного транспорта, посещение образовательных учреждений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.Зонированную карту можно найти по ссылке: reachinitiative.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=b8ea3d22c51246528abb47ef94f20edb