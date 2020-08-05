Подарочные сертификаты в СИЗО стали предметом шуток и анекдотов среди украинцев. Народ потешается, но, тем не менее, раскупает необычную услугу на ура.

Подарочные сертификаты на платные камеры в СИЗО презентовал министр юстиции Украины Денис Малюська, назвав их украинским эксклюзивом, который нельзя встретить в других странах.– Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Минюст предлагает новую услугу – подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Подарите знакомому подарочный сертификат, и если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания! – прорекламировал нововведение министр.Среди преимуществ подарка он назвал расположение в центре города, трехразовое питание, охрану, возможность отвлечься от соцсетей и гаджетов, а также снижение риска заразиться коронавирусом.Стоимость подарочного сертификата колеблется от тысячи до 12 тысяч гривен – в зависимости от комфортности и расположения СИЗО. Самые дорогие услуги – в Киеве, до двух тысяч гривен в сутки. Комфортные условия в харьковском СИЗО обойдутся в тысячу гривен в сутки, 3500 гривен в неделю и 4100 – в месяц.Купить сертификат можно онлайн. Нужно перейти по ссылке: online.minjust.gov.ua/kvsn; выбрать СИЗО; количество дней/недель/месяцев лишения свободы и подходящую стоимость; оплатить услугу; распечатать подарочный сертификат и квитанцию об оплате.Действует сертификат всего шесть месяцев с даты оплаты – если в течение этого срока подарок использован не был, средства за его покупку автоматически перечисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему изолятору.Народ встретил нестандартную инициативу с юмором: «Такого чуда в Украине еще не было», «Это же можно каждому чиновнику при увольнении дарить или при приеме на работу. В качестве профилактики», «А казино там будет?», «Скидки для льготных категорий есть?», «Если покупать оптом, действует программа лояльности?», «А парковка? Парковка включена в стоимость?», «Пан министр, сделайте подарочный сертификат на оплату штрафов ПДД с камер автоматической фотофиксации. Думаю, спрос будет бешеный», «Предлагаем рекламный слоган для продвижения вашего проекта, который можно разместить на подарочном сертификате: «От тюрьмы и от сумы не зарекайся».– Шутливые комментарии по этому поводу вызваны тем, что и подача информации об услуге была с юмором, – комментирует юрист Роман Чумак. – На самом деле этот сервис – не шутка. Министерство юстиции ввело такую услугу, как платные камеры в СИЗО. И сертификат – документ, подтверждающий право проживания в платной камере, которую можно выбрать в зависимости от района, города, места и так далее. С одной стороны, это возможность обеспечить человеку нормальные условия нахождения в следственном изоляторе, в с другой – эдакий хайповый способ получения благотворительной помощи на ремонт и содержание камер, чтобы СИЗО соответствовали европейским стандартам.Кстати, услуга украинцам понравилась.– Только за первые три часа сертификатов купили на 38 тысяч гривен, – говорит Роман Чумак.