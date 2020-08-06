Это можно сделать непосредственно на сайте АО "Харьковоблэнерго" (www.oblenergo.kharkov.ua) с помощью специальной формы.

Также можно отправить СМС на короткий номер, указав в тексте СМС-сообщения номер 12-значного лицевого счета и через пробел сами показания (стоимость СМС – по тарифу мобильнгого оператора).Установите на свой смартфон мобильное приложение "Харэнерго" и получайте полный комплекс услуг, куда входит: передача показаний, оплата, просмотр истории и квитанций.Присоединяйтесь к Viber-боту kharkivoblenergobot, передавайте через него показания, узнайте о плановых или аварийных отключений по личному счету.Присоединившись к Telegram-боту KharkivOblEnergobot или @Kooz2bot, вы также получите возможность передавать показания, получать информацию о плановых или аварийных отключениях по личному счету.Зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте АО "Харьковоблэнерго" и получите полный комплекс таких услуг, как передача показаний, просмотр истории потребления и квитанций, заказать услуги, в том числе по присоединению к сетям АО "Харьковоблэнерго".Показания счетчика у вас примут и в колцентре АО «Харьковоблэнерго» по телефонам:(«Укртелеком»);(«Киевстар»);(Vodafone);(«Лайфселл») – либо через голосовое меню с помощью тонального набора, либо через оператора.Кроме того, в помещении Центра обслуживания клиентов (г. Харьков, ул. Плехановская, 126/2) установлены терминалы, куда можно ввести показания.