Астропрогноз на последний месяц лета заставит задуматься многих из вас.

В этом месяце стоит обратить внимание на знаки, которые посылает судьба. Возможно, она обращает ваше внимание на удачное стечение обстоятельств? Эту загадку сможете разгадать только вы сами. Также вы сможете почувствовать, если вам лгут.Пополните круг общения приятными и полезными для вас людьми. Для успешной работы понадобятся терпение, невозмутимость и выдержка – и тогда вы сможете быстро добиться успеха. В личной жизни в этом месяце, вероятно, предстоит принять серьезное решение. Постарайтесь все хорошо обдумать.В этом месяце вас могут ожидать важные события в личной жизни. Вы ощутите прилив энергии, легко окажетесь на пике успеха. Ваша активность будет особенно заметна общем фоне. Вы будете в отличной форме и переделаете вдвое больше дел, чем запланировали.Постарайтесь быть спокойнее, не теряйте контроля над своими эмоциями. Возможно, месяц будет достаточно активным. Аккуратность и внимательность – ключевые качества, которые помогут произвести благоприятное впечатление. Проблемы, если таковые возникнут, решатся очень просто.Прежде чем принять окончательное решение, необходимо все продумать и не обольщаться на красивую упаковку предложений. В первой половине месяца из-за незапланированного события – кстати, весьма приятного – могут быть нарушены ваши планы. В пятницу ожидайте всплеска энергии.Если вы будете спокойно и сосредоточенно работать, обязательно добьетесь успеха. Звезды на вашей стороне. Надо быть активнее, и тогда откроются новые возможности. Не забывайте о накопившихся домашних делах. Возможны встречи с родственниками, которых вы давно не видели.Умение слушать и слышать поможет вам сохранять прекрасные отношения с коллегами. Именно сейчас будет важно умение работать в команде. При желании вы сможете удачно поменять вид деятельности. Важную роль в вашей жизни могут сыграть родственники, они помогут решить многие вопросы.Август способствует подведению некоторых итогов. Не сожалейте об утраченных возможностях, вы легко исправите все ошибки и обретете настоящее счастье. Прислушайтесь к внутреннему голосу. Уделите больше внимания личной жизни. Некоторые Скорпионы узнают о грядущем прибавлении в семье.Успех обязательно придет, но надо приложить некоторые усилия. Желательно направить энергию в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Ваша добросовестная работа обещает положительные результаты и прибыль. К концу месяца решатся проблемы, которые давно беспокоили.В этом месяце не стоит слишком полагаться на рассудок. Пока вы будете обдумывать мельчайшие детали, вдохновение сбежит, и вся конструкция развалится. Доверьтесь интуиции. Судьба непременно чем-нибудь вас одарит, но главная задача – понять: это именно то, что вам нужно.Оставьте в покое старые проблемы и сконцентрируйтесь на новых идеях. Вам потребуются собранность и терпение, зато вы сможете добиться значительных успехов. Хорошее время для отпуска и дальних поездок. Во второй половине августа при решении проблем можете рассчитывать на свои силы.В ближайший месяц вас будут волновать вопросы, касающиеся личной жизни. Необходимо определить, чего вы хотите. Постарайтесь изменить систему ценностей, и увидите, как изменится ваше восприятие мира. Нужно, конечно, помогать окружающим, но не взваливайте все проблемы на себя.